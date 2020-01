Ibrahimovic rilancia i rossoneri. Il Milan vince a Cagliari

Il Milan di Stefano Pioli si dimostra vivo e vince per 2-0 sull'ostico campo del Cagliari di Rolando Maran, per 0-2, con i gol del portoghese Rafael Leao e di Zlatan Ibrahimovic che torna al gol con il Diavolo a distanza di oltre sette anni. I rossoneri hanno meritato la vittoria al termine di un match ben giocato dagli ospiti che hanno colpito per due volte nella ripresa e con lo svedese che si è visto pure annullare un gol, all'80', per fuorigioco. Il Milan aveva bisogno di una vittoria dopo lo scialbo pareggio contro la Sampdoria di Ranieri e prontamente è arrivata nel segno di Ibra che nonostante abbia 38 anni suonati si dimostra ancora in grado di fare la differenza. Con questo successo il Milan sale a quota 25 punti, mentre i sardi restano a fermi a quota 29 maturando così la quarta sconfitta nelle ultime sei partite di campionato: involuzione preoccupante per quanto riguarda i risultati per i ragazzi di Maran che chiudono comunque il girone d'andata con un punteggio inaspettato.

La cronaca

Il Cagliari parte forte nei primi 15 minuti di gioco ma il primo reale pericolo lo crea Theo Hernandez con la sua conclusione che al 18' impegna Olsen alla parata con i piedi. Al 31' ci prova Ibra di testa ma Olsen devia il pallone sul palo e la palla esce in angolo. Sugli sviluppi del corner Romagnoli svetta più alto di tutti e da pochi passi Rafael Leao la mette fuori. Il Milan continua a premere e al 37' Donnarumma compie un miracolo su Nandez rimediando ad un suo errore.

Nella ripresa il Milan passa subito in vantaggio con Rafael Leoa che riceve palla da Castillejo e fa partire un tiro che viene deviato e beffa Olsen. Simeone prova a rispondere con una rovesciat che termina a lato al 51' ma al 64' i rossoneri raddoppiano con Ibrahimovic che di sinistro batte Olsen su assist al bacio di Theo Hernandez. Joao Pedro tenta la devizione di testa da buona posizione al 79' ma la sfera termina fuori e un minuto dopo Ibra segna il 3-0 su assist di Bennacer ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Il tabellino

Cagliari: Olsen, Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini, Nandez (76' Ionita), Rog, Cigarini Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (69' Cerri)

Milan: Donnarumma, Calabria (72' Conti), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu (62' Bonaventura), Ibrahimovic, Rafael Leao (90' Rebic)

Reti: 46' Rafael Leao (M),64' Ibrahimovic (M)

