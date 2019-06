Milano ritrova il nuovo Palalido ipertecnologico

Milano Ritorno al futuro per Milano, che a bordo dell'astronave Allianz Cloud dà il suo bentornato al Palalido. Una struttura passata alla storia, che ha ospitato gloriosi concerti (su tutti i Rolling Stones e James Brown) ma anche il grande basket, il volley, il tennis e il Dalai Lama, solo per citare alcuni dei protagonisti che hanno calcato la sede di Piazzale Stuparich dal 1961 al 2010. Poi, il nulla.

Ieri, però, il ritorno a nuova vita del Palalido, grazie all'impegno di istituzioni e aziende private: «Sono emozionato - l'esordio del presidente della Powervolley Milano, Lucio Fusaro - ho giocato qui nel 1976, quando Milano arrivò in Serie A con il Gonzaga volley. Ero giocatore, ora ci rimetto piede da presidente». E sarà proprio il club di Superlega il primo a beneficiare della riapertura del Palalido, visto che dopo tre anni a girovagare per i campi di Desio, Castellanza e Busto Arsizio, finalmente trova la sua casa per le gare casalinghe.

Al Palalido giocherà anche l'Urania basket, in caso di promozione in A2: il primo evento che verrà ospitato alla nuova Allianz Cloud, che ha una capienza di 5.318 spettatori, saranno venerdì 21 giugno le prime due partite della Volleyball Nations league maschile 2019, Polonia-Argentina nel pomeriggio (ore 17) e Italia-Serbia la sera (ore 20). A seguire, sempre con gli stessi orari d'inizio, sabato spazio a Polonia-Serbia e Italia-Argentina, per concludere domenica 23 giugno con Argentina-Serbia e Italia Polonia. Venerdì 28 giugno, poi, toccherà alla boxe con i due incontri tra Scardina e Goddi e Patera e Hyland jr: perché il Palalido vuole tornare a conquistare i milanesi, dopo otto anni di oblio tra aziende costruttrici fallite e carte bollate che ben poco hanno a che fare con lo sport.

LT