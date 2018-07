Miss Mondiale e la sua promessa hot: "Se la Russia vince la Coppa..."

Il Sun, a inizio Mondiale, ha eletto la russa Natalya Nemchinova come sua Miss. La giovane ragazza aveva colpito tutti il giorno dell'apertura della competizione per via del suo sorriso ma soprattutto per il suo vestiario hot con un top bianco molto corto e due bandierine della Russia in mano. In rete era trapelata la notizia che Natalya facesse la pornostar ma è stata la stessa ragazza a smentire la cosa dando la colpa al suo ex fidanzato.

La Russia questa sera si giocherà inaspettatamente i quarti di finale del Mondiale, contro la Croazia di Dalic, e in caso di vittoria otterebbe una semifinale storica. I padroni di casa dopo aver fatto fuori la Spagna di Hierro negli ottavi di finale ora vogliono un altro scalpo eccellente. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Sun la Nemchinova ha fatto una promessa se mai la Russia dovesse vincere il Mondiale per la prima vola nella sua storia: poserà per un servizio fotografico che lei stessa definisce rivelatorio, integrale, bellissimo, folle e sexy.