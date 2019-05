Modena, Luca Toni a sorpresa sul palco con Salvini

Luca Toni era accanto a Matteo Salvini sul palco di Modena dove il leader leghista ha tenuto un comizio elettorale per le prossime elezioni amministrative.

Prosegue il suo tour in Emilia-Romagna nelle città che il 26 maggio voteranno per le amministrative, Salvini ha tenuto un comizio a piazza Matteotti a Modena per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Stefano Prampolini. Con lui e gli altri dirigenti locali della Lega era presente anche Luca Toni, che tra abbracci e selfie ha partecipato con grande entusiasmo all'incontro odierno. L'ex calciatore campione del mondo nel 2006, originario di Pavullo nel Frignano, piccolo centro della provincia modenese, aveva tuttavia già mostrato una certa vicinanza alla Lega, partecipando attivamente alla presentazione della lista del candidato Prampolini lo scorso 13 aprile.

Un comizio in cui non sono mancati momenti di tensione, quello di oggi a Modena, visto che le forze dell’ordine sono dovute intervenire per calmare alcuni esagitati, che hanno iniziato a tirare dei sassi contro gli stessi poliziotti. Poco dopo un presidio di dimostranti ha fatto partire una sassaiola contro gli agenti all’ingresso del parco Novi Sad, e la polizia ha replicato con una carica. La situazione si è un pò calmata per un paio d’ore fino a che non sono ripresi i tafferugli, e un giovane è rimasto ferito al capo e soccorso, mentre un'altra persona è stata fermata e identificata.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?