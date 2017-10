Moggi, siluro a Bonucci: "Ha parlato troppo, è in evidente imbarazzo"

Leonardo Bonucci è in un periodo davvero difficile della sua carriera. Il difensore di Viterbo dopo aver ricevuto pesanti critiche, in estate, per essere passato dalla Juventus al Milan, ha continuato ad incassare pareri negativi viste le sue brutte prestazioni sia con la maglia rossonera che con quella della nazionale. Il valore di Bonucci, però, non si discute visto che per diversi anni è stato uno dei pilastri della Juventus di Conte e Allegri e dell'Italia.

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, dagli studi di Sportitalia, ha voluto dare la sua opinione su Bonucci: " Il ragazzo è in imbarazzo: è andato via da una squadra che giocava con il 3-5-2 e si è trasferito in una squadra che fa il 4-4-2. Il Milan fa confusione e non gioca di squadra. Contro la Macedonia ha commesso errori da dilettante, è un fatto psicologico: quando non si è nella giusta condizione mentale si può sbagliare di tutto. Credo che sia vittima di se stesso, ha parlato molto prima di andare al Milan. Ne è diventato il capitano ma il suo rendimento non è né da capitano del Milan, né della Nazionale". Moggi ha poi parlato di Allegri che sapeva gestire al meglio il prodotto della cantera dell'Inter: "Bonucci giocava in una Juventus collaudata e poi Allegri lo sapeva gestire bene. Quando si è permesso di fare delle cose fuori posto è stato mandato in tribuna, in questo modo bisogna fare con questi calciatori".