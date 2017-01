La moglie di Bonucci contro i tifosi: "Ora mi avete stufato"

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ha sbottato contro alcuni tifosi della Juventus. Ecco il messaggio della bella moglie del difensore della Juventus. Il classe 87 e la sua consorte sono sempre molto attivi sui social network ma questa volta, Martina ha usato Instagram per esprimere tutto il suo dissenso verso alcuni supporters bianconeri, un po' troppo invadenti: "Attenzione Attenzione. Non so se nella mia faccia vedete sembianze di mio marito o di addetto al merchandising Juventus, comunque: Mi avete stufato!! Non organizzo incontri, non faccio cameraman, fotografa o pr, tantomeno da “c’è posta per te”. Io sono io, lui è lui. E, fatevi i selfie o compratevi un bastone”.

Non è la prima volta che la compagna di un calciatore si arrabbia e inveisce contro i tifosi della propria o di un'altra squadra: chissà cosa ne penserà Bonucci di questo post su Instagram di sua moglie.

[[

La Direzione. #regolatevi #fatevoi Una foto pubblicata da Martina Maccari (@martinazoev) in data: 5 Gen 2017 alle ore 04:54 PST

]]