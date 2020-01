La moglie di Nocerino risponde ad Ibrahimovic: "Gli ha fatto solo tre assist"

La conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic è stata divertente e a tratti piccante quando lo svedese ha risposto in maniera diretta ad alcune domande ritenute "scomode". Lo svedese ha precisato di aver segnato oltre 500 gol e non 373, ha fatto capire e detto a chiare lettere di essere pronto fin da subito per giocare e di non voler fare la mascotte e ha poi ricordato di aver fatto la fortuna di Antonio Nocerino, suo ex compagno di squadra al Milan nella stagione 2010-2011, anno dello scudetto rossonero.

In quell'annata Ibrahimovic segnò 21 gol complessivi, di cui 14 in campionato mentre Antonio Nocerino, centrocampista tutta corsa e grinta riuscì a segnare la bellezza di 11 reti, un vero e proprio record per lui, grazie agli assist di Ibra e non solo. In molti tra addetti ai lavori e tifosi rossoneri in questi anni hanno spesso dato il merito di quella grande prolificità dell'ex Orlando City al fuoriclasse svedese che durante la conferenza stampa l'attaccante di Malmo ha voluto specificare: "Se mi sono divertito con Nocerino? Forse è lui che si è divertito con me". L'intento di Ibra era naturalmetne scherzoso ma la compagna del napoletano ha voluto dire la sua sui social.

Queste parole, però, non sono piaciute alla moglie del 34enne centrocampista ex Juventus, Parma e Palermo attualmente svincolato dopo aver giocato nel Benevento. Federica Consolente, compagna del giocatore campano ha utilizzato i social network e nello specifico una story su Instagram per rispondere per le rime a Zlatan: "In realtà gli hai fatto segnare solo tre gol". La moglie di Nocerino ha tenuto a fare questa precisazione per smontare la tesi di Ibra e dei media.

Nocerino, qualche giorno fa ai microfoni di milannews.it, aveva speso parole al miele per il suo ex compagno di squadra definendo un bene il suo ritorno al Milan: "Onestamente era quello che serviva al Milan, perché Zlatan è un campione, porta personalitàporterà la sua grande mentalità. È uno che pretende tanto. Con Zlatan lì dentro, non si scherza più. In allenamento non ci sarà spazio per sgarrare o per abbassare il ritmo, perché lui vuole vincere sempre, anche le partitelle a tema o di fine allenamento. I giocatori dovranno dare il 300%. Ha una mentalità impressionante, vuole alzare l’asticella, sua e di quella dei suoi compagni di squadra".

