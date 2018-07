"La Germania fuori dai Mondiali? Colpa dei videogiochi"

La Germania campione del mondo in carica ha lasciato anzitempo il Mondiale in Russia non riuscendo a superare un girone modesto con Svezia, Messico e Corea del Sud. I tedeschi hanno perso due partite contro El Tricolor, all'esordio e contro i coreani già eliminati, all'ultima partita ed hanno vinto solo nel finale, e con tanto di polemiche, la Svezia che oggi alle 16 si giocherà l'accesso alle semifinali contro l'Inghilterra di Southgate. Joachim Loew è stato aspramente criticato ma resterà al suo timone, con il quotidiano tedesco Bild che ha scavato a fondo per conoscere le cause che hanno portato all'eliminazione la Germania.

Secondo la ricostruzione del rispettabile quotidiano, infatti, molti giocatori della nazionale si sarebbero intrattenuti ogni notte, fino a tardi, nelle varie stanze d'albergo a giocare ai videogiochi. Bierhoff e Loew, indispettiti da questa cosa, avrebbero addirittura deciso di vietare internet ai giocatori. Il quotidiano Welt punta il dito contro i giocatori parlando di bambini in vacanza e al pigiama-party. Naturalmente questa non sarà stata l'unica condizione che ha portato all'eliminazione i tedeschi ma di certo i giocatori non sono stati del tutto concentrati su una competizione importante come il Mondiale.