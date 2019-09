Mondiali atletica, finale 100 metri: oro a Coleman. Settimo Tortu

Filippo Tortu non è andato a medaglia ai mondiali di atletica ma l'importante era arrivare quantomeno in finale e lui ce l'ha fatta. Il 21enne di Milano ha riportato l'Italia in una finale dei 100 metri piani a distanza di 32 anni e per questo merita tanti applausi. Tortu aveva ottenuto in scioltezza la finale e su Twitter aveva espresso subito a caldo la sua soddisfazione con una parola semplice semplice: "Finale".

Tortu nella finale disputata alle 21:15 odierne è arrivato solo settimo con il tempo di 10''07: primo posto per l'americano Christian Coleman che ha chiuso con il tempo di 9''76, record mondiale stagionale, secondo Justin Gatlin che ha chiuso con 9''89. Terzo il canadese De Grasse che è arrivato dietro di pochissimo a Gatlin con 9''90. Coleman ha dimostrato di essere un vero fuoriclasse e stravinto il primo mondiale senza il campionissimo Usain Bolt.

Filippo deve comunque essere soddisfatto perché era dall'agosto del 1987 che un velocista italiano non prendeva parte alla finale dei 100 metri piani quando Pierfrancesco Pavoni all'Olimpico di Roma fu protagonista, solo a metà causa quel risentimento al quadricipite accusato in semifinale, di una gara che vide la vittoria di Ben Johnson, poi squalificato per doping. Una cosa è certa, nonostante come sia andata la finale: Tortu si è difeso alla grande allo stadio Khalifa di Doha, a due passi dal deserto.

Tortu si è detto felice nonostante il settimo posto di oggi. Ecco le sue parole a Rai Sport: "Ero indeciso se correre più forte o più piano per godermela di più. Scherzi a parte è stata una emozione unica che non so quante altre volte potrà capitarmi. Ho corso equilibrato, sciolto. Quest'anno sono partito 17esimo nelle liste. Ieri non è stata la miglior gara, oggi ci sono riuscito in finale con lo stagionale che sottolinea il gran lavoro fatto da tutto lo staff tecnico. Sono arrivato in forma nel momento più importante".

