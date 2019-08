Mondiali di basket, l'Italia vince all'esordio: travolte le Filippine 108-62

Esordio vincente dell'Italia, i ragazzi di Meo Sacchetti superano nettamente le Filippine con il punteggio di 108-62 nel primo match dei Mondiali di basket.

13 anni dopo l'ultima partecipazione iridata, l'Italbasket parte col piede giusto nel debutto di Foshan contro le Filippine. Arriva la reazione che ci si attendeva dopo le amichevoli di preparazione non certo entusiasmanti -6 sconfitte consecutive- con troppe incertezze e il giusto amalgama ancora da trovare. Una vittoria mai indiscussione per Danilo Gallinari e compagni che trovano il giusto feeling con il canestro senza dare scampo alle modeste Filippine, aggrappate unicamente ad Andray Blatche, centro ex Washington Wizards e Brooklyn Nets.

La Partita

Coach Sacchetti sceglie per l'esordio il quintetto base -Hackett Belinelli Gallinari Datome Biligha- e l'inizio è subito scoppiettante con il primo quarto terminato con il roboante punteggio di 37-8. Cambia il quintetto azzurro a inizio secondo periodo, con l’ingresso di Alessandro Gentile e Luca Vitali. L'Italia è assolutamente dominante con le triple a ripetizione di Brooks, Gentile e Della Valle, gli azzurri chiudono metà partita 62-24 con ottimo impatto di tutti. Nel terzo quarto si ricomincia sporcando un po' le percentuali. Con il passare dei minuti, però gli azzurri dilagano nuovamente. Il largo vantaggio e l’andamento della partita permettono a Meo Sacchetti di girare tutta la sua rosa e soprattutto di far riposare i vari Gallinari, Belinelli e Datome. Il match è in pieno controllo, ma gli azzurri comunque non smettono di giocare e sfondano il muro dei 100 punti. Si chiude con la netta vittoria per 108-62. Due punti chiave per gli azzurri inseriti nel gruppo D che raggiungono la Serbia, una delle favorite finali, che ha superato senza problemi l'Angola con il risultato netto di 105-95. Prossimo impegno lunedì 2 settembre alle 9.30 contro l'Angola.

Il Tabellino

FILIPPINE – ITALIA 62-108 (8-37, 16-25, 15-23, 23-23)

ITALIA: Della Valle 17, Belinelli 9, Gentile 6, Biligha 8, Vitali 2, Gallinari 16, Hackett 7, Filloy 7, Brooks 8, Tessitori 9, Abass 2, Datome 17. Coach Sacchetti.

