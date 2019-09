Mondiali di basket, Spagna campione del mondo: battuta 95-75 l'Argentina

La Spagna di Sergio Scariolo è campione del mondo: le Furie Rosse hanno schiantato l'Argentina di Sergio Hernandez nella finale della FIBA World Cup 2019 che si è disputata in Cina. Gli iberici hanno battuto i rivali sudamericani con un nettissimo 95-75, 23-14, 20-17, 23-16, 29-28, a testimonianza di come non ci sia stata partita dall'inizio alla fine. La Spagna si laurea così per la seconda volta nella sua storia campione del mondo, dopo il 2006, con Marc Gasol, la stella 34enne dei Toronto Raptors in Nba assoluto protagonista in questa manifestazione.

La differenza tra Spagna e Argentina oggi è stata abissale con un abissale 45 a 27 nei rimbalzi e con un 48% al tiro contro il 37% dell'Albiceleste. Iberici e sudamericani erano entrambi a caccia della seconda affermazione mondiale e questa volta l'hanno spuntata gli europei che aggiornano così a loro favore la statistica sugli scontri diretti che ora recita 8-2 proprio in favore delle Furie Rosse.

Gasol è stato ancora una volta decisivo e dominante con 14 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, per gli argentini il top scorer della gara è stato Gabriel Deck con 24 punti. Il fuoriclasse dei Raptors, però, diventa il secondo giocatore a conquistare il titolo NBA e quello mondiale nello stesso anno: l'unico a riuscirci prima di lui fu Lamar Odom nel 2010, quando gli Usa sconfissero in finale la Turchia e pochi mesi prima vinse il titolo con i Los Angeles Lakers in finale contro i Boston Celtics.

Mvp della finale e del mondiale, però, non è stato Gasol ma il compagno di squadra Ricky Rubio che in finale è stato il top scorer della Spagna con 20 punti e 7 assist. L'Argentina chiude un torneo da applausi ma resta la maledizione mondiale che non vince dal 1950. Nella finale terzo-quarto posto, invece, è stata la Francia a spuntarla contro l'Australia per 67-59: i transalpini si portano a casa una meritata medaglia di bronzo.

