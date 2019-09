Mondiali ciclismo under 23: Eekhoff squalificato. Oro a Battistella

Ottima notizia per il ciclismo italiano: Samuele Battistella ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali under 23 che si stanno disputando nello Yorkshire. Il 20enne di Castelfranco Veneto ha conquistato l'oro a tavolino con la giuria che ha deciso dopo circa un'ora di penalizzare l'olandese Nils Eekhoff che aveva vinto la gara conquistando il gradino più alto del podio. Per Battistella questo è un grandissimo risultato, con l'talia che sale così a quota due medaglia d'oro in questa rassegna che si va ad unire a quella messa in bacheca da Antonio Tiberi nella cronometro juniores.

Clamoroso...ORO per #SamueleBattistella Dopo un'ora di suspence la giuria modifica l'ordine di arrivo per traino. #NazionaleCiclismo campione del mondo U23 con Samuele Battistella https://t.co/ph4TsSpgrd — F.C.I. (@Federciclismo) September 27, 2019

Le medaglie totali diventano così quattro dopo l'argento conquistato da Alessio Martinelli nella prova in linea juniores e grazie al bronzo messo in bacheca da Filippo Ganna nella crono elite. Dopo 17 anni l'Italia torna sul grandino più alto del podio in una gara nella prova in linea under 23 con Marino Amadori che si è detto felice e soddisfatto: "Un risultato che abbiamo sfiorato tante volte, adesso finalmente questa gioia".

Dopo 17 anni l'Italia torna sul gradino più alto del podio U23 #MarinoAmadori: "Un risultato che abbiamo sfiorato tante volte, adesso finalmente questa gioia". Sul podio #SamueleBattistella riceve la maglia dal presidente @diroccorenato #NazionaleCiclismo#Yorkshire2019 pic.twitter.com/eRiAQfwItb — F.C.I. (@Federciclismo) September 27, 2019

