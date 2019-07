Mondiali di nuoto, il Settebello vince l'oro: domata 10-5 la Spagna

L'Italia di pallanuoto guidata dal ct Campagna ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo vincendo l'oro ai Mondiali di Gwangju. Gli azzurri hanno schiantato con un netto 10-5 la Spagna che in semifinale aveva vinto per 6-5 contro la Croazia. Gli azzurri, invece, dopo aver eliminato in semifianle l'ostica Ungheria per 12-10 hanno fatto ancora meglio schiacciando letteralmente le Furie Rosse che non sono state praticamente mai in partita. Medaglia d'argenton dunque per gli iberici e bronzo per i croato che hanno battuto per 7-5 gli ungheresi nella finale 3-4 posto.

La gara è stata in equilibrio fino al 2-2 ma poi l'Italia ha dato lo strappo decisivo portandosi sull'8-3. Nella fase finale la Spagna segna il quarto gol ma gli azzurri siglano subito il nono, mentre negli ultimi minuti di gioco gli iberici segnano il loro quinto gol ma è l'Italia a firmare l'ultima rete della partita con Bodegas che chiude l'incontro. L'Italia torna a vincere l'oro mondiale a distanza di 8 anni dall'ultima volta e ora va aggiornato il palmares dei primi posti ai Mondiali: 1978, 1994, 2011 e 2019.