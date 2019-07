Mondiali di nuoto, Simona Quadarella d'argento negli 800 stile libero

Simona Quadarella da urlo ai Mondiali di nuoto di Gwangju: la nuotatrice romana dopo l'oro ottenuto nella finale dei 1500 stile libero, ha concesso il bis conquistando però l'argento nella finale degli 800 stile libero. La ventenne, infatti, ha lottato gomito a gomito con la super quotata statunitense Katie Ledecky che è stata dietro a Simona quasi fino alla fine ma che ha poi avuto il guizzo decisivo che le ha consegnato l'oro. La classe '97 ha chiuso in 8'13"58 dando quasi un secondo e mezzo all'atleta azzurra che ha sognato l'oro. Bronzo per l'australiana Ariarne Titmus.

Simona ha letteralmente polverizzato il record italiano di 8'16''45 con i seguenti parziali: 2'01"33, 4'36"33, 6'10"15, 7'13"35, 7'44"21. La Quadarella ai microfoni di Rai Sport ha espresso tutta la sua felicità per la seconda medaglia ottenuta in questi mondiali: "Mi sembra assurdo di essere qui e aver tenuto testa a un'atleta così, che fino a due anni fa vedevo in tv. Sono cresciuta tantissimo, speravo di fare l'impresa. Mi dispiace un po', però sono contenta. Sono contenta ma onestamente avrei voluto vincere l'oro".

