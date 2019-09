Mondiali paralimpici, infinita Bebe Vio: oro nel fioretto individuale

Bebe Vio è una vera e propria macchina da guerra e a Cheongju, in Corea del Sud, ha vinto l'ennesimo titolo della sua carriera paralimpica nella specialità del fioretto. La 22enne schermitrice italiana ha vinto il terzo titolo mondiale, consecutivo, nel fioretto femminile categoria B. Bebe dà così seguito ai successi ottenuti a Eger nel 2015 e a Roma nel 2017. La campionessa europea e mondiale in carica ha battuto in finale la cinese Xiao Rong con un punteggio netto in suo favore, 15-5.

Prima della finale vinta nettamente, però, Bebe si è sbarazzata agevolmente delle sue avversarie: agli ottavi dell'unghere Gyongyi Dani battuta 15 stoccate a 3, ai quarta ha eliminato la russa Viktoria Boykova, 15 a 4, e in semifinale un'altra russa Ludmila Vasileva piegata 15 a 8.

Secondo quanto riporta Italpress, Bebe sotto la divisa ha indossato la maglia rossoblù del Cagliari del suo grande amico Radja Nainggolan e al termine della gara ha dimostrato come sempre una grande maturità: "Adesso obiettivo sulla gara a squadre. Poi penseremo a Tokyo2020".

#Cheongju - Mondiali Paralimpici

OROOOOOOOOOOOOOO

Bebe Vio trionfa nel fioretto categoria B @VioBebe

FOTO BIZZI pic.twitter.com/VKPV7Kop39 — Federscherma (@Federscherma) September 19, 2019

Bebe ha anche deciso di prendere parte alla sciabola e non solo nel fioretto, disciplina difficile dato che è tutto un gioco di polso, che Bebe purtroppo non ha. La campionessa veneta al posto degli avambracci amputati ha due protesi speciali che gli permettono di impugnare l'arma.

