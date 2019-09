Mondiali di rugby, l'Italia vince all'esordio: Namibia sconfitta 47-22

L'Italia del ct Conor O'Shea ha fatto oggi il suo esordio ai mondiali di rugby in Giappone, iniziati venerdì e che si concluderanno il 2 novembre. Gli azzurri hanno affrontato la modesta Namibia e hanno riscontrato diverse difficoltà vincendo sì la partita con tanta, troppa fatica, complice un atteggiamento non proprio consono e una prestazione generale deludente. L'Italia vince il suo match inaugurale con il punteggio di 47-22 ma la sensazione è che bisognerà cambiare subito marcia dato che i prossimi impegni contro Canada e soprattutto Sudafrica e Nuova Zelanda non lasciano ben sperare se la prestazione sarà come quella offerta oggi contro gli africani.

L'Italia, infatti, è stata inserita nel pool B e con questa vittoria contro la Namibia sale al primo posto a quota 5 punti anche se le prossime sfide saranno le più proibitive: il 26 settembre contro il Canada, il 4 ottobre contro il Sudafrica e il 12 ottobre per chiudere in bellezza contro la Nuova Zelanda. Gli azzurri che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di 21-7 hanno collezionato sette mete marcate in tutta la partita.

Nel secondo tempo l'Italia sigla sì 26 punti ma ne subitsce 15, un'enormità se si pensa alla differenza tecnica spropositata tra la nazionale di O'Shea e la Namibia. Meglio la prima frazione rispetto alla seconda con l'ultima meta del match messa a segno dagli africani che con il cuore e con l'orgoglio hanno chiuso a testa alta la partita.

#ITAvNAM: termina 47-22 a Osaka il primo match di #Italrugby nella #RWC2019



Ora, testa alla prossima sfida, in programma giovedì con il Canada #insieme #rugbypassioneitaliana pic.twitter.com/HqlSHm1FH6

Il calendario completo della fase a gironi del Mondiale di rugby:

Ven 20 Sett: girone A, Giappone vs. Russia 12:45 - Tokyo Stadium

Sab 21 Sett: girone D, Australia vs. Fiji 6:45 - Sapporo Dome

Sab 21 Sett: girone C, Francia vs. Argentina 9:15 - Tokyo Stadium

Sab 21 Sett: girone B, Nuova Zelanda vs. Sudafrica 11:45 - International Stadium Yokohama

Dom 22 Sett: girone B, Italia vs. Namibia 7:15 - Hanazono Rugby Stadium

Dom 22 Sett: girone A, Irlanda vs. Scozia 9:45 - International Stadium Yokohama

Dom 22 Sett: girone C, Inghilterra vs. Tonga 11:15 - Sapporo Dome

Lun 23 Sett: girone D, Galles vs. Georgia 12:15 - City of Toyota Stadium

Mar 24 Sett: girone A, Russia vs. Samoa 12:15 - Kumagaya Rugby Stadium

Merc 25 Sett: girone D, Fiji vs. Uruguay 7:15 - Kamaishi Recovery Memorial Stadium

Gio 26 Sett: girone B, Italia vs. Canada 9:45 - Fukuoka Hakatanomori Stadium

Gio 26 Sett: girone C, Inghilterra vs. Stati Uniti 12:45 - Kobe Misaki Stadium

Sab 28 Sett: girone C, Argentina vs. Tonga 6:45 - Hanazono Rugby Stadium

Sab 28 Sett: girone A, Giappone vs. Irlanda 9:15 - Shizuoka Stadium Ecopa

Sab. 28 Sett: girone B, Sudafrica vs. Namibia 11:45 - City of Toyota Stadium

Dom 29 Sett: girone D, Georgia vs. Uruguay 7:15 - Kumagaya Rugby Stadium

Dom 29 Sett: girone D, Australia vs. Galles 9:45 - Tokyo Stadium

Lun 30 Sett: girone A, Scozia vs. Samoa 12:15 - Kobe Misaki Stadium

Mer 2 Ott: girone C, Francia vs. Stati Uniti 9:45 - Fukuoka Hakatanomori Stadium

Mer 2 Ott: girone B, Nuova Zelanda vs. Canada 12:15 - Oita Stadium

Gio 3 Ott: girone D, Georgia vs. Fiji 7:15 - Hanazono Rugby Stadium

Gio 3 Ott: girone A, Irlanda vs. Russia 12:15 - Kobe Misaki Stadium

Ven 4 Ott: girone B, Sudafrica vs. Italia 11:45 - Shizuoka Stadium Ecopa

Sab 5 Ott: girone D, Australia vs. Uruguay 7:15 - Oita Stadium

Sab 5 Ott: girone C, Inghilterra vs. Argentina 10:00 - Tokyo Stadium

Sab 5 Ott: girone A Giappone vs. Samoa 12:30 - City of Toyota Stadium

Dom 6 Ott: girone B Nuova Zelanda vs. Namibia 6:45 - Tokyo Stadium

Dom 6 Ott: girone C, Francia vs. Tonga 9:45 - Kumamoto Stadium

Mar 8 Ott: girone B, Sudafrica vs. Canada 12:15 - Kobe Misaki Stadium

Mer 9 Ott: girone C, Argentina vs. Stati Uniti 6:45 - Kumagaya Rugby Stadium

Mer 9 Ott: girone A, Scozia vs. Russia 9:15 - Shizuoka Stadium Ecopa

Mer 9 Ott: girone D, Galles vs. Fiji 11:45 - Oita Stadium

Ven 11 Ott: girone D, Australia vs. Georgia 12:15 - Shizuoka Stadium Ecopa

Sab 12 Ott: girone B, Nuova Zelanda vs. Italia 6:45 - City of Toyota Stadium

Sab 12 Ott: girone C, Inghilterra vs. Francia 10:15 - International Stadium Yokohama

Sab 12 Ott: girone A, Irlanda vs. Samoa 12:45 - Fukuoka Hakatanomori Stadium

Dom 13 Ott: girone B, Namibia vs. Canada 5:15 - Kamaishi Recovery Memorial Stadium

Dom 13 Ott: girone C, Stati Uniti vs. Tonga 7:45 - Hanazono Rugby Stadium

Dom 13 Ott: girone D, Galles vs. Uruguay 10:15 - Kumamoto Stadium

Dom 13 Ott: girone A, Giappone vs. Scozia 12:45 - International Stadium Yokohama

Sab 19 Ott - QF1: 1 Pool C vs. 2 Pool D 9:15 - Oita Stadium

Sab 19 Ott: – QF2: 1 Pool B vs. 2 Pool A 12:15 - Tokyo Stadium

Dom 20 Ott: – QF3: 1 Pool D vs. 2 Pool C 9:15 - Oita Stadium

Dom 20 Ott: – QF4: 1 Pool A vs. 2 Pool B 12:15 - Tokyo Stadium

Sab 26 Ott: – SF1: v. QF1 vs. v. QF2 10:00 - International Stadium Yokohama

Dom 27 Ott – SF2: v. QF3 vs. v. QF4 10:00 - International Stadium Yokohama

Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 - Tokyo Stadium

Sab 2 Nov – Finale 10:00 - International Stadium Yokohama

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?