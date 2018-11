Il mondo della boxe piange Mario Melo: stroncato da una gara di croissant

Il mondo della boxe piange l'ex pugile Mario Melo, scomparso in una circostanza assurda. Il 56enne argentino, infatti, è deceduto in seguito a una gara di croissant, con la competizione che si è disputata a Pinamar e denominata 'Fiesta de la Medialuna'. Melo, malato di diabete, aveva deciso di prendere parte a questa sfida che consisteva nel mangiare il maggior numero di brioche nel giro di un minuto. Al terzo croissant, però, l'ex campione del Sud America è caduto a terra privo di sensi fancedo spaventare tutti i presenti alla competizione.

Melo è stato subito soccorso da un vigile del fuoco e dai paramedici, è stato trasportato in ospedale ma è deceduto qualche ora dopo. Le autorità si sono messe subito a lavoro per capire le cause della morte e solo l'autopsia potrà fugare ogni dubbio. L'ex pugile, però, era malato di diabete da anni e resta dunque da accertare se sia morto per colpa della malattia o per altre circostanze, come l'occlusione delle vie respiratorie. Melo si era ritirato 20 anni fa, nel 1998, a 36 anni e una volta appesi i guantoni da professionista si era dedicato ai giovani pugili argentini a cui insegnava boxe.