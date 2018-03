Il mondo del calcio piange ancora: un giocatore croato muore in campo

Lo scorso 4 marzo il mondo del calcio ha pianto la scomparsa prematura di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto in seguito ad una bradiaritmia cardiaca che l'ha colpito durante la notte. A distanza di sole tre settimane da questo tragico evento un altro giocatore è deceduto, ma questo volta sul rettangolo di gioco, per via di una forte pallonata ricevuta in pieno petto. Il ragazzo in questione si chiama Bruno Boban, giocatore croato di soli 25 anni.

Il giocatore durante una partita di calcio tra il Marsonia e il Pozega Slavonija, terza divisione Croata (Tréca HNL), è collassato in campo dopo soli 15 minuti di gioco per via di una pallonata. Boban si è accasciato al suolo privo di conoscenza, è stato subito soccorso dai medici e trasportato subito in ospedale. Sfortunamente per lui, però, tutti i tentativi di rianimarlo non sono andati a buon fine e dopo 40 minuti è deceduto.

