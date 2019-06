Il mondo del calcio piange Reyes: l'ex Real morto in un incidente stradale

Grave lutto per il mondo del calcio: José Antonio Reyes, ex Real Madrid, Siviglia, Arsenal e Atletico Madrid è deceduto a soli 35 anni in seguito ad un brutto incidente stradale. Lo spagnolo, che attualmente giocava in Serie B nell'Estremadura, è morto nel suo paese natale a Utrera anche se non sono note le cause e la dinamica dello schianto. La notizia si è subito diffusa a macchia d'olio con il Siviglia, squadra nel quale era cresciuto, che ha confermato il decesso del giocatore.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 giugno 2019

Reyes dopo aver militatato nelle giovanili del club andaluso aveva fatto il suo esordio in prima squadra a 16 anni, nel 1999, per poi passare nel 2004 in Premier League all'Arsenal. Reyes torna poi in Spagna al Real Madrid ma dopo una sola stagione passa ai cugini dell'Atletico Madrid, fa una breve apparizione al Benfica, torna tra le fila dei colchoneros e nel 2012 torna al Siviglia dove ci resta fino al 2016. Le sue ultime esperienze furono poi Espanyol, Cordoba, una stagione in Cina e infine all'Estremadura, suo attuale club. Non solo il Siviglia, però, ha voluto esprimre il suo cordoglio per la scomparsa, dato che anche i suoi ex club hanno voluto stringersi attorno alla famiglia e con loro anche il ds Monchi:

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío....DEP José Antonio Reyes.... que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) 1 giugno 2019

La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz — Atlético de Madrid (@Atleti) 1 giugno 2019

Jose, who was part of the Invincibles team, was a hugely popular figure at our club and will always hold a special place in our hearts.



Our thoughts are with all his family, friends and team-mates.https://t.co/NQgrRcvrPS — Arsenal FC (@Arsenal) 1 giugno 2019