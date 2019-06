Il mondo del volley piange Falasca: stroncato a 46 anni da un arresto cardiaco

Una terribile notizia ha scosso il mondo della pallavolo e della Saugella Vero Volley Monza: il tecnico Miguel Angel Falasca è morto all'età di 46 anni per un arresto cardiaco mentre si trovava a Varese per impegni familiari. L'ex palleggiatore argentino, nato a Mendoza, e naturalizzato spagnolo lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia dove lascia la moglie Esther e i figli Daniel e Sara. Il Presidente del suo club Alessandra Marzari ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e il suo cordoglio in questo terribile momento: "Non esistono parole adatte a un momento come questo. Il dolore è estremo e assoluto”.

Falasca aveva vinto da giocatore, nel 2007, l'Europeo con la nazionale spagnola sotto la guida del commissario tecnico Anastasi, mentre nel 2013 aveva iniziato ad allenare e nel 2016 aveva deciso di accettare il progetto del Vero Volley Monza. Miguel Angel era molto legato sia all'Argentina, sua nazione nativa, che all'Italia che lo aveva adottato da giocatore e da tecnico. Per questa ragione, quesear sera all'Allianz Cloud, ex Palalido di Milano, sarà osservato un minuto di silenzio prima della partita di Volleyball Nations League tra Italia-Argentina. Sui social sono stati tanti i messaggi di cordoglio per una scomparsa inaspettata e prematura.

Notizia terribile. #Falasca ci ha lasciato, improvvisamente. Prego per la sua anima e per i suoi cari — Alessandro Nidi (@ale_nidi) 22 giugno 2019

Non so che dire. Riposa in pace Miguel Angel #Falasca. pic.twitter.com/Weko4xbZOP — Dario Baldi (@BaldiDario) 22 giugno 2019