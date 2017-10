Montella su Bonucci: "Sta pagando tutti gli errori"

Il Milan deve ritrovare la via dei tre punti. Dopo il ko con Roma e Inter in campionato la rincorsa ad un piazzamento Champions diventa durissima. I rossoneri tentanto il rilancio in Europa League dove li attende la sfida contro l'Aek Atene, ma di fatto restano ancora le ombre sul futuro di Vincenzo Montella. E così è stato lo stesso aeroplanino che ha provato a spiegare come stanno le cose nello spogliatoio e ha parlato anche della difesa, il settore più discusso dopo le ultime prestazioni del Milan. "Domenica abbiamo subito tre gol e fatti due, per occasioni si poteva anche ribaltare. La differenza l’ha fatta anche la qualità di Icardi che è stato particolarmente cinico. Abbiamo subito tutti i gol a difesa schierata, dobbiamo migliorare di squadra e individualmente”, ha affermato Montella. Poi ha commentato le prestazioni di Bonucci: "Quando vedremo il vero Bonucci? Non lo so. Leonardo sta pagando ogni piccolo errore, voglio pensare sia una casualità. Anche lui sta crescendo". Infine ha parlato della società e del suo rapporto con Fassone e Mirabelli: "Io sento, lo dico con convinzione, la grandissima stima della società, la vicinanza e il supporto. Mi danno totale libertà. So bene che quando non arrivano i risultati sono a rischio, che sono valutato nel bene e nel male. Qualsiasi cosa dovesse succedere Fassone e Mirabelli hanno la mia totale stima", ha aggiunto il tecnico.