Moratti punge l'Inter: "Icardi più bravo di Lukaku. Conte? Pessimo dna"

L'Inter ha messo a segno un grande colpo di mercato con l'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United per una cifra pari a 65 milioni di euro più 10 di bonus. I nerazzurri hanno così accontentato il loro allenatore Antonio Conte che ormai da mesi chiedeva l'ingaggio del gigante belga, suo pupillo per il reparto avanzato. Ora Ausilio e Marotta dovranno lavorare per trovare una sistemazione al grande epurato di casa Inter Mauro Icardi.

Nel frattempo l'ex patron Massimo Moratti, primo tifoso dell'Inter, ha riservato una stoccata all'attuale proprietà circa la gestione del caso e l'ha fatto in un video pubblicato dalla Gazzetta di Modena mentre parla con alcuni tifosi: "Icardi? Non so neanch'io come finirà. Ma è più forte di Lukaku. Io lo conosco: lo dipingono come un mostro, ma è un bravissimo ragazzo, poi è sempre stato un professionista".

Moratti ha poi continuato pungendo nuovamente Suning per la gestione della questione Icardi-Wanda Nara: " La moglie? Non puoi inventarti nulla sulla moglie, si sono incartati: hanno voluto fare i duri, non sapevano più come giustificarlo e hanno continuato su questa storia". Infine, l'ex patron ha poi elogiato Antonio Conte con anche una battuta velenosa nei confronti dell'ex tecnico della Juventus: "La squadra gioca in modo diverso, non in orizzontale come l'anno scorso, quando c'era da spararsi. Però non ha i giocatori per il momento. Conte è bravo, si vede che è bravo ma ha un dna pessimo".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?