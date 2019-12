Morelos esplode, bomber da urlo in Europa League: "Uguale a Dybala"

I Rangers lo prelevarono due stagioni fa dal club finlandese dell'HJK, nessuno all'epoca avrebbe scommesso un solo centesimo sul fatto che in appena 24 mesi Alfredo Morelos sarebbe diventato uno dei centravanti più chiacchierati d'Europa. Al momento la sua valutazione si aggira attorno ai cinquanta milioni di euro e considerando il suo rendimento da urlo potrebbe crescere ancora.

Morelos, numeri da urlo per il bomber dei Rangers

Il giocatore colombiano sta segnando a valanga; aveva già cominciato con la squadra di Helsinki, ma è nel campionato scozzese che è esploso in via definitiva e adesso viene considerato un giocatore di primo ordine. D'altronde per lui parlano i numeri, quelli che evidenziano un rendimento ottimale. Morelos all'attivo ha 10 goal in 15 partite di Scottish Premiership, ma soprattutto 6 reti in 6 partite giocate in Europa League, con una media di un gol a partita se si considerano anche i preliminari del torneo.

L'attaccante degli scozzesi è il protagonista assoluto di questa Europa League 2019-2020 ma anche il capocannoniere. Non ci si sorprende, quindi, quando si scopre che Morelos è ambito da tante società in Europa. Nel giro di poco tempo Morelos è passato da essere un giocatore dal buon potenziale ad un uomo ambitissimo in sede di mercato. Gerrard non vorrebbe mai privarsene, come ha fatto intendere pubblicamente ai media: “Se a gennaio può andare via per 40 milioni di sterline? No, nemmeno se aggiungi altri 10 milioni. Non è in vendita a nessun prezzo”.

Il paragone con Paulo Dybala

Qualcuno intanto si è già sbilanciato paragonandolo a Paulo Dybala. Lo ha detto Helander, ex Verona e Bologna, certo delle qualità dell'attaccante colombiano: “Morelos lo metto lassù in alto, insieme ai migliori con i quali ho giocato contro. Ho affrontato tanti grandi attaccanti, ognuno con caratteristiche diverse. Mi ricordo quando ho giocato contro Dybala, che è un giocatore completamente diverso ma Alfredo è un giocatore potente che sente la porta. E' sempre difficile fare confronti, ma lui mi ha impressionato fin dalla prima volta che l’ho visto, è semplicemente fantastico. A volte non lo vedi molto nell’arco della partita, ma è sempre lì e ogni settimana segna goal importanti. Ha un grande fiuto per il goal, è difficile giocarci contro. Sono sicuro che quando se ne andrà il club intascherà moltissimo denaro. Speriamo però che resti con noi”.