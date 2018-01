Morto Franco Costa, storico inviato di 90° minuto

Per lungo tempo è stato l'inviato che si occupava delle partite del Torino e soprattutto di quelle della Juventus per la trasmissione 90° minuto. È morto a 77 anni Franco Costa, giornalista che per quasi tre decenni ha lavorato per la televisione pubblica italiana.

Volto famigliare soprattutto per i telespettatori del Piemonte, per il suo lavoro al Tg regionale, è stato a lungo giornalista sportivo e da poco aveva lasciato la professione per andare in pensione, senza però smettere di interessarsi al mondo del calcio.

Nella memoria restano le sue interviste nel dopo partita, che contribuirono a far luce su curiosità e retroscena del mondo del pallone. Di fronte al suo microfono si erano fermati nomi grandi del calcio torinese, da Gianni Agnelli al francese Michel Platini.

Delle sue memorie Costa aveva fatto un libro, L'Avvocato e la Signora, tutto dedicato al rapporto strettissimo tra la Juventus e l'avvocato Gianni Agnelli.