Morto Giuliano Sarti, storico portiere di Fiorentina e Grande Inter

È morto a 84 anni lo storico portiere della Grande Inter e della Fiorentina campione d'Italia 1955-1956 Giuliano Sarti.

Fra i più grandi portieri del calcio italiano di sempre, Sarti aveva esordito nella Bondenese a 19 anni, per poi trascorrerne nove nella Viola e cinque nella Beneamata, prima di un biennio conclusivo alla Juventus.

In carriera ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia, oltre a una Coppa delle Coppe, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. È stato il primo e unico italiano a disputare quattro finali di Coppa dei Campioni: oltre alle due vinte sotto con il mitico undici di Helenio Herrera, vanno annoverate anche quella persa con la Fiorentina nel 1957 e quella persa con il Celtic, questa volta in maglia nerazzurra, dieci anni più tardi. Per otto volte è anche sceso in campo con la Nazionale.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, si stabilì a Firenze dove avviò alcune attività nel settore del commercio e dei servizi, non rinunciando però a lavorare come opinionista per alcune trasmissioni sportive.

Ma il suo nome rimane indissolubilmente legato a quell'undici da imparare a memoria che rimane il più famoso nella storia del calcio. Da tenere a mente come una filastrocca: "Sarti, Burgnich, Facchetti..."