Moto 2, follia di Fenati a Misano: afferra il freno di Manzi a 250 chilometri all'ora

Correre in moto, di certo, non è uno sport per ragazzini con i piloti che si sfidano a oltre 250 chilometri all'ora. Quello che è successo in Moto2, però, ha purtroppo dell'assurdo dato che Romano Fenati si è reso protagonista di un bruttissimo gesto, pericoloso e antisportivo, che ha costretto la direzione gara a sventolargli in faccia la bandiera nera. Il centauro di Ascoli, infatti, dopo una serie di battibecchi in gara con Stefano Manzi, ha pensato bene di affiancarlo e di schiacciare il freno a circa 250 chilometri all'ora.

In questi anni si sono viste diverse cose: soprassi azzardati, incidenti assurdi, staccate al limite e sorpassi da bollino rosso: una cosa del genere però non si era mai vista. Fenati è stato squalificato dal gran premio di Misano ma vista la gravità del suo gesto rischia naturalmente di essere escluso dalle prossime gara dato che ha quasi messo in pericolo la vita di un suo collega con un gesto folle, sconsiderato e non da sportivo.