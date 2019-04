Motogp, Austin: Rins vince davanti a Valentino Rossi. Marquez cade e si ritira

Vittoria favolosa e meritata di Alex Rins nel gran premio delle Americhe ad Austin. Il pilota spagnolo della Suzuki è stato autore di una grandissima prova e ha vinto davanti a Valentino Rossi, sorpassato al giro 17, che era in prima posizione dal nono giro beneficiando della caduta inaspettata di Marc Marquez. Chance sprecata dal Dottore che ha accarezzato a lungo di poter tornare alla vittoria che manca dal 2017 quando vinse in Olanda ad Assen. Terzo posto per l'australiano Miler che ha completato così il podio ad in questa appassionante gara. Prima vittoria in assoluto in motogp per Rins che corona così il suo grande sogno: vincere una gara nella categoria regina.

La gara, dunque, è stata condizionat dalla caduta del sette volte campione del mondo che al giro nove si è sdraiato con la sua Honda in maniera del tutto inaspettata. Lo spagnolo, tra l'altro, ha provato in più di una circostanza a rientrare in pista ma la sua moto non ha risposto presente costringendolo al ritiro e alla rabbia dei suoi tanti tifosi e della Honda. Quarto posto per l'ottimo Andrea Dovizioso che ieri si era posizionato al tredicesimo posto ieri deludendo le aspettative dato che non si era nemmeno qualificato per il Q2. Quinto posto per l'ottimo Morbidelli, sesto Danilo Petrucci con la sua Ducati. Settimo il francese Quartararo, ottavo Espargarò, nono Bagnaia e decimo Iannone.