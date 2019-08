Motogp, Austria: Dovizioso vince il duello con Marquez. Quarto Rossi

Un sontuoso Andrea Dovizioso si è portato a casa la vittoria nel gran premio d'Austria beffando il rivale di sempre, e all'ultima curva, Marc Marquez. Il centauro della Ducati ha condotto una gara attenta, continua ed aggressiva ma ha anche rischiato di finire al secondo posto dato che il 26enne di Cervera, sette volte campione del mondo, a tre giri dalla fine della gara aveva sorpassato il pilota azzurro che non si è scomposto piazzando il sorpasso della vittoria proprio all'ultima curva quando tutto faceva pensare che sarebbe stato Marquez a spuntarla.

Terzo posto per il francese Fabio Quartararo, quarto posto per Valentino Rossi che ha condotto una gara positiva finendo a ridosso del podio. Con questo successo alla Red Bull Ring Dovizioso sale a quota 172 punti, contro i 230 di Marc Marquez che mantiene un vantaggio importante sul rivale italiano a otto gran premi dalla conclusione. Terzo in classifica iridata l'ottimo Danilo Petrucci, quarto Rins, quinto Valentino Rossi con solo 103 punti, a più uno sul suo compagno di squadra Maverick Vinales. Il prossimo appuntamento con la motogp sarà il weekend del 24-25 agosto a Silverstone nel gran premio di Gran Bretagna.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?