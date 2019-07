Motogp, Marquez famelico in Germania. Valentino Rossi solo ottavo

Marc Marquez continua la sua marcia trionfale e inarrestabile in questo mondiale 2019 della motogp. Il centauro della Honda ha vinto l'ennesima gara, la quinta su nove stagionali. Il 26enne di Cervera ha vinto anche in Germania, sul circuito del Sachsenring e l'ha fatto in piena autorità mettendosi alle spalle la concorrenza. Secondo posto per Maverick Vinales della Yamaha che ha approfittato delle cadute di Fabio Quartararo, al secondo giro e dello spagnolo Alex Rins che ha commesso un errore davvero banale poco dopo metà gara quando era in seconda posizione. Per Marquez è la decima vittoria consecutiva consecutiva su questo tracciato dal 2010 ad oggi.

Terzo posto per il continuo Cal Crutchlow, quarto posto per il centauro della Ducati Danilo Petrucci, quinto posto per il collega della stessa casa Andrea Dovizioso, sesto posto per Jack Miller, settimo lo spagnlo Mir che si mette davanti ad uno scarico Valentino Rossi, nono Franco Morbidelli, decimo posto per il positivo Bradl. Con questo meritato successo, dunque, il sette volte campione del mondo si porta a quota 185 punti con quasi sessanta punti di vantaggio sul suo più diretto rivale Dovizioso. Mancano ancora 10 gare alla fine del mondiale ma sembra proprio che Marquez non abbia rivali in questo 2019 strano e un po' amaro per tutta la concorrenza. Il prossimo impegno sarà tra meno di un mese, in Repubblica Ceca su un tracciato sempre difficile ed affascinante come Brno.