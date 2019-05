Motogp, Marquez vince a Le Mans: Dovizioso e Petrucci sul podio. Solo quinto Rossi

Marc Marquez non si smentisce mai e vince anche il gran premio di Francia, a Le Mans, incrementando così il vantaggio sui diretti rivali. Lo spagnolo di Cervera, dopo aver ottenuto la pole position ieri nelle qualifiche, si è portato a casa anche la gara davanti ad uno strepitoso Andrea Dovizioso, in sella alla sua Ducati, terzo un grandissimo Danilo Petrucci, sempre con la casa italiana. Quarto posto per l'australiano Jack Miller, solo quinto Valentino Rossi che non è riuscito a fare di più dopo il quinto tempo ottenuto ieri nelle qualifiche.

Sesto posto per Espargarò, settimo Franco Morbidelli, ottavo il francese Quartararo, nono Cal Crutchlow e decimo lo spagnolo Alex Rins. Con questo successo Marquez si porta a quota 95 punti, Dovizioso resta al secondo posto della classifica dietro il centauro spagnolo, scavalcando Rins che era secondo, mentre Rossi si porta al terzo posto della classifica iridata. Il gran premio è stato tirato, equilibrato e ricco di colpi di scena con Dovizioso e Petrucci che hanno dato vita ad una bella bagarre per il podio che comunque annovera due piloti italiani. Il prossimo impegno della motogp sarà tra due settimane, il 2 giugno, al Mugello, casa di Valentino Rossi.