Motogp, Marquez vince a Montmelò. Lorenzo ne fa fuori tre

Gara davvero assurda e incredibile a Barcellona con Marc Marquez che vince in solitaria davanti al francese Quartararo, ieri in pole position, e a Danilo Petrucci. Il gran premio però è stato condizionato dall'errore incredibile di Jorge Lorenzo che con la sua caduta ha fatto così fuori tre piloti in un colpo solo: Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il campione del mondo in carica ha vinto in scioltezza e in solitaria ma è stato così agevolato dal suo compagno di squadra che con la sua caduta ha di fatto estromesso i tre principali antagonisti del Cabroncito.

Con questa preziosa vittoria Marquez allunga e si porta a +37 su Andrea Dovizioso che resta il primo dei suoi inseguitori, terzo Alex Rins a meno 39. Valentino Rossi perde ancora terreno e ora è distante ben 68 punti dalla vetta della clssifica. A completare la top ten Rins, quarto, quinto Miller, sesto Mir, settimo Espargarò, ottavo Nakagami, nono Rabat, decimo Zarco. Nella classifica costruttori comanda sempre la Honda con 146 punti, seconda la Ducati con 131, terza la Yamaha con 108 punti. Nel prossimo gran premio ad Assen, in Olanda il 30 giugno, gli inseguitori di Marquez dovranno cercare di rimontare e di fare punti sperando che si lo spagnolo a perdere terreno.