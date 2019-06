Motogp, Petrucci vince al Mugello davanti a Marquez-Dovizioso. Disastro Rossi

Vittoria italiana al gran premio del Mugello con uno stratosferico Danilo Petrucci che si porta a casa un grande successo davanti all'ottimo Marc Marquez, ieri in pole position, e all'altro ducatista Andrea Dovizioso superato all'ultimo giro dal campione del mondo in carica. La gara è stata entusiasmante e ricca di colpi di scena con il pubblico di casa che ha assistito alla "tragedia" sportiva del grande idolo Valentino Rossi. Il Dottore dopo il disastro di ieri nelle qualifiche, quando aveva chiuso diciottesimo, ha replicato in gara al giro sei dove è andato lungo perdendo terreno e finendo in penultima posizione, mentre tre giri dopo è addirittura caduto e costretto al ritiro.

Quarto posto per lo spagnolo Alex Rins, quinto Nakagami, sesto Maverick Vinales, settimo Pirro, ottavo Crutchlow, nono Espargarò, decimo Quartararo. Grande gioia al termine della gara per un commosso Petrucci alla sua prima vittoria in assoluto in carriera all'età di 28 anni. Disdetta, invece, per Rossi che su questa pista ha vinto la bellezza di otto volte in tutte le categorie dalla 125 alla motogp. Con questo ritiro il 40enne di Tavullia non solo perde davanti al pubblico di casa, ma perde anche terreno sui rivali in vetta alla classifica con Marquez, Dovizioso e Rins che iniziano ad abbozzare una prima mini fuga.