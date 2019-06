Motogp, Vinales vince ad Assen davanti a Marquez e Quartararo. Disastro Rossi

Fabio Quartararo non riesce a vincere, ancora una volta, la sua prima gara in Motogp e si deve arrendere al duo di spagnoli Vinales-Marquez che insieme al francese hanno vita ad una gara davvero emozionante ad Assen, in Olanda. A spuntarla, alla fine della contesa, è stato il centauro 24enne Maverick Vinales che mette fine ad una lunga striscia di insuccessi della Yamaha e ottiene così il primo sucesso stagionale. Secondo posto per Marc Marquez che ottiene un ottimo secondo posto considerando i risultati dei diretti inseguitori. Terzo il francese Quartararo che ancora una volta ha accarezzato il sogno di poter vincere per la prima volta in carriera in motogp.

Quarto posto per Andrea Dovizioso, primo degli italiani e diretto rivale di Marquez che perde ancora terreno sul campione del mondo iridato, quinto Morbidelli, sesto Danilo Petrucci con la sua Ducati. Male, malissimo Valentino Rossi che dopo le pessime qualifiche di ieri dove è rimasto fuori dal Q2 partendo in quattordicesima posizione, è caduto al giro numero cinque provocando anche la caduta di Nakagami. Il Dottore aveva affermato di avere poco feeling con la moto in un tracciato a lui da sempre congeniale e sul quale ha vinto in più di una circostanza. Con questo secondo posto, dunque, Marquez tiene alla distanza tutti suoi inseguitori incrementando il vantaggio su Rossi e Rins che si sono dovuti ritirare.