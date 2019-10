Motogp, vince sempre Marquez. Dovizioso terzo, Valentino Rossi fuori

Marc Marquez non molla niente nonostante abbia già vinto il suo ottavo titolo mondiale, il sesto in motogp. Il fuoriclasse di Cervera ha vinto anche il gran premio del Giappone e l'ha fatto come sempre con grande autorità e scioltezza. Il 26enne spagnolo si è messo alle spalle il francese Fabio Quartararo, che non riesce ancora nell'impresa di vincere il suo primo gp della carriera, terzo posto per Andrea Dovizioso che nel finale di gara ha tenuto a bada Maverick Vinales, quarto sul traguardo e che per poco non è riuscito ad insidiare la seconda posizione di Quartararo.

Quinto posto per l'ottimo Franco Morbidelli, sesto Cal Crutchlow, settimo Alex Rins, ottavo Mir, nono Danilo Petruccci, decimo Jack Miller. Caduta rovinosa e dolorosa per Valentino Rossi che dopo aver passato tutta la gara nelle retrovie è finito nella ghiaia a quattro giri dalla fine di un gran premio del Giappone senza storia vinto per la quarta volta in carriera da Marquez. Il campione del mondo in carica vince così la decima gara stagionale su sedici disputate, con cinque secondi posti e un ritiro, nel gp delle Americhe.

L'obiettivo di Marquez è ora quello di superare il suo record di punti stabilito nel 2014 quando ottenne 362 punti, oggi è fermo a 350, e di eguagliare il numero di vittorie ottenuto sempre nel 2014 con tredici successi. Mancano ancora tre gare alla fine: Australia, Malesia e comunità Valenciana e solo tre vittorie gli permetterebbero di ottenere lo stesso numero di vittorie e di frantumare il suo record di punti. Vittoria numero 54 in top class per Marquez che a soli 26 anni ha ancora tanto da dare alla motogp e per né lui, né la Honda sembrano avere rivali.

