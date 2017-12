Mourinho attacca il City di Guardiola: "Loro favoriti dal calendario"

Il Manchester United di José Mourinho sta vivendo una stagione fantastica in Champions League, dove i Red Devils sono approdati comodamente agli ottavi di finale, altalenante in Premier League dove hanno sì conquistato 42 punti in 19 giornate, ma navigano a 13 punti di distanza dal famelico City del suo grande "nemico" Pep Guardiola che di punti ne ha messi insieme 55, avendo vinto 18 partite pareggiandone solo una. Nell'ultimo turno di campionato, disputato il 23 dicembre, lo United di Mourinho è stato fermato sul 2-2 dal Leicester, mentre il City, come al solito in questa stagione, ha travolto per 4-0 il malcapitato Bournemouth. Oggi pomeriggio i Red Devils, ospiteranno il Burnley, mentre la squadra di Guardiola giocherà domani sera sul campo del Newcastle di Benitez.

Lo Special One, come al suo solito, ha attaccato per difendersi e questa volta nel mirino del portoghese c'è la Lega calcio inglese, per quanto concerne il calendario. Ecco le parole dell'ex tecnico dell'Inter a Sky Sports: "Non voglio neanche parlare di quei team privilegiati che hanno 6 giorni di riposo per festeggiare e preparare le prossime gare. Parlo anche di tutte le squadre che hanno un vantaggio rispetto a noi col calendari. Significa che a Natale non hanno dovuto allenarsi, questa differenza è un problema. Così come lo sono gli infortuni di dicembre, provocati dalle troppe partite. Vedo giocatori uscire dal campo dopo 15-20 minuti, o comunque non durare per tutti i 90. A dicembre è spesso così".