Mourinho contro i giornalisti: "Perché non dite la verità?"

Il Manchester United di José Mourinho non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro l'Hull City dell'ex Inter Andrea Ranocchia. I Red Devils sono a meno 14 dal Chelsea capolista e a meno 4 dalla zona Champions League. Le aspettative ad inizio stagione sul portoghese erano molto alte visti gli arrivi di due top player come Zlatan Ibrahimovic e soprattutto Paul Pogba, pagato oltre 100 milioni di euro che lo fa essere il giocatore più costoso della storia del calcio.

Mourinho, non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la stampa e ieri al termine del match pareggiato contro l'Hull City ha risposto in maniera provocatoria alle domande dei giornalisti: "Per me fare giornalismo significa dire la verità: non è così difficile dire la verità , anzi è semplice. Se analizzate le partite dello United e guardate cos'è successo contro il Manchester City, il Burnley, il West Ham, lo Stoke City, o da altre parti dove svolgete il vostro lavoro, basta solo dire la verità su quello che è successo. Se dite che lo United nel primo tempo poteva fare meglio ok, ma non fatemi domande alle quali non posso rispondere. Non abbiamo segnato e senza segnare non si vince la partita. Avevamo bisogno di segnare ma il loro portiere ha fatto una grande gara. Se abbiamo giocato 35 minuti in entrambi i tempi è già troppo, l'arbitro ha permesso all'Hull di perdere tempo".