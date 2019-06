Mourinho crede nell'Inter: "Entro due anni può vincere la Champions"

L'Inter ha appena esonerato Luciano Spalletti per puntare su Antonio Conte che avrà il compito di riportare al successo un club che non vince un trofeo dal 2011. Suning ha in mente un progetto ambizioso e ha scelto l'ex tecnico della Juventus per tornare al top in Italia e in Europa. L'Inter è da sempre nel cuore e nei pensieri di José Mourinho, l'uomo che riuscì a riportare la Champions League a Milano dopo 45 anni e capace di conquistare il Triplete nella stessa stagione. L'ex Real Madrid, Chelsea e Manchester United ha più volte ribadito il suo amore verso i colori nerazzurri e recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni che faranno piacere ai tanti tifosi della Beneamata.

Lo Special One ai microfoni di BeIn Sports ha commentato così la possiblità dell'Inter di poter vincere la Champions: "Ci sono 7-8 squadre che vogliono vincere la Champions la prossima stagione. L’Inter? Ha una buona squadra e un bel progetto oltre a molti soldi da investire, ma ha bisogno di più tempo, forse un paio d’anni. Ma alcune squadre vogliono vincere e solo una ci può riuscire" . I nerazzurri saranno inseriti in terza fascia quest'anno e non più in quarta come l'anno passato. L'obiettivo di Conte sarà quello di far meglio del suo predecessore che si è fermato ai gironi in questa stagione.