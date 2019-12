Mourinho: "Chi va fuori dalla Champions non dovrebbe andare in E. League"

José Mourinho siede sulla panchina del Tottenham dal 23 novembre e in queste tre settimane gli Spurs hanno vinto quattro partite in Premier League, e una in Champions League, e si sono riportati a ridosso della zona Champions League. I finalisti della passata edizione della competizione per club più prestigiosa al mondo, infatti, sono quinti a soli tre punti dal Chelsea di Frank Lampard che al momento occupa il quarto posto.

Mourinho ha anche incassato due sconfitte, una indolore in Champions League contro il Bayern Monaco e una in campionato contro il suo ex Manchester United. Il Tottenham però è tornato ad essere vivo, frizzante e con un'anima con il tecnico portoghese che ha già dato un'impronta alla squadra non tanto sul piano del gioco quanto sul carattere che gli Spurs sembravano aver smarrito nei primi due mesi e mezzo di questa stagione.

Nell'ultimo turno di campionato il suo Tottenham ha vinto contro il Wolverhampton del connazionale Nuno Espirito Santo e dell'ex attaccante del Milan Patrick Cutrone. Al termine del match contro i Wolves, l'ex allenatore di Inter e Real Madrid ha incensato gli avversari: "Penso che la squadra di Nuno Espirito Santo lotterà con noi, United, Chelsea e Arsenal per le posizioni europee e quindi anche per un posto Champions League".

Il Tottenham di Mourinho è stato fortunato nel sorteggio di Champions League di oggi dato che inserito in seconda fascia non ha pescato un top club, bensì i tedeschi del Lipsia allenati dal giovanissimo Nagelsmann: l'andata si giocherà in casa degli Spurs, il ritorno invece si giocherà in Germania in casa del club che sta guidando con merito la Bundesliga. I londinesi hanno dunque la grande possibilità di qualificarsi per il prossimo turno di Champions dove nella passata edizione arrivarano addirittura alla finale di Kiev poi persa contro il Liverpool di Jurgen Klopp che vinsero per 2-0 frutto dei gol di Salah su rigore e Origi.

Mourinho nel post del match contro il Wolverhampton ha poi riservato una stoccata alle squadre "retrocesse" in Europa League dalla Champions League: "Non credo sia giusto che in Europa League debbano vedersela con squadre come l’Inter o l’Ajax: chi viene eliminato dai gironi di Champions League dovrebbe uscire definitivamente dalle competizioni europee. In ogni caso, penso che sia una squadra in grado di battere ogni avversario, sia in casa che in trasferta".

