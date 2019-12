Mourinho si commuove durante l'intervista tv: "Il mio cane è morto"

Non è stato un Natale molto sereno per José Mourinho, l'allenatore del club inglese del Tottenham. Ieri, infatti, in un'intervista rilasciata a Prime Video ha spiegato di aver passato un Natale molto triste e " ora -dice- è molto dura" .

Sul campo, il suo Tottenham ha reagito bene alla sconfitta contro il Chelsea, battendo il Brighton di un goal: la partita, infatti, si è conclusa con un 2-1 per la squadra guidata dallo Special One, confermandosi al quinto posto, con un distacco di tre punti dal Chelsea. Prima della partita, in un'intevista a Prime Video, Mourinho ha spiegato di non aver avuto un Natale sereno. Il motivo? Il suo cane, uno Yorkshire Terrier bianco di nome Leya, è morto. " Il mio cane - ha spiegato il tecnico del club inglese, commosso davanti ai microfoni del giornalista- è morto e lui era la mia famiglia" . Poi, il tecnico portoghese, che segue da poco il club inglese, ha ammesso: " Ora è molto dura ". José Mourinho, dopo aver confessato di trovarsi in un momento difficile, ha anche sottolineato che ora " bisogna andare avanti ".

Jim Rosenthal, inviato di Amazon, gli aveva chiesto notizie sul suo Natale e non si aspettava certo una simile risposta. Infatti, il giornalista non ha potuto fare altro che rispondere: " Oh mio Dio, condoglianze mister... ".

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 26 dicembre 2019

Non si sa quanti anni avesse lo Yorkshire Terrier bianco, apparso spesso al fianco dell'allenatore portoghese, ma da molti anni era parte della famiglia dello Special One: almeno dal 2007, quando Mourinho stava per salutare il Chelsea, per passare alla panchina dell'Inter. Nello stesso anno, l'allenatore venne anche fermato, per aver litigato dalla polizia: gli agenti, infatti, volevano portar via il cane che sembrava non essere stato sottoposto alle vaccinazioni dopo un viaggio in Portogallo. Mourinho venne poi rilasciato, essendosi trattato di un malinteso. Il cane sarebbe morto proprio il giorno di Natale.