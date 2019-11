Mourinho, video per Genny Savastano: ''Andiamo alla guerra''

Divertente siparietto social tra Josè Mourinho e Salvatore Esposito: il tecnico portoghese e l'attore interprete di Genny Savastano in Gomorra si sono resi protagonisti di un simpatico scambio di video messaggi sui loro profili Instagram.

Si è appena insediato sulla panchina del Tottenham in Premier League, ma conserva sempre uno sguardo interessato in Italia. Arriva un in bocca in lupo a sorpresa per Josè Mourinho, impegnato domani nel debutto alla guida degli Spurs sul campo del West Ham e a quanto pare appassionatissimo della serie tv Gomorra in onda su Sky e prossima ad una nuova stagione. L'attore Salvatore Esposito, famoso per essere il volto di Gennaro ''Genny'' Savastano, ha rivolto i suoi auguri al tecnico portoghese sul proprio profilo Instagram con una richiesta speciale nel caso di risultato positivo: '' Un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura e per la prossima partita con il West Ham. So che sei un fan di Gomorra e questo mi fa un grandissimo piacere perché ti stimo tantissimo come allenatore. Ti mando un abbraccio fortissimo e promettimi che se fai un buon risultato con il West Ham, poi mi mandi tu a me un video saluto".

Non si è fatta attendere la risposta dello Special One, che senza alcuna scaramanzia ha risposto subito all'attore napoletano, prima del risultato finale con un altro video messaggio: '' Lo facciamo già prima della vittoria. Non so a chi rispondere Salvatore-Gennaro-Gennaro-Salvatore?, grazie mille del video e andiamo alla guerra dei tre punti, ciao amico, grazie mille, un abbraccio''. Un simpatico abbraccio virtuale che avrà senz'altro divertito i numerosi followers di Mourinho e del mitico Genny Savastano.

