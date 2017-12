Muay Thai, una gomitata gli sfonda la fronte, ma il lottatore non se ne accorge

La lotta Muay Thai è durissima, lo sapevamo. Due atleti che si affrontano e si colpiscono con calci, pugni, ginocchiate e gomitate. Una battaglia ardua e sfiancante. Ne sa qualcosa Jeremy, lottatore della disciplina thailandese.

Filmato choc

In un video che sta facendo il giro del web si vede Jeremy mentre divide il ring con un altro lottatore. Un pugno, poi un calcio. Arriva anche una gomitata che lo colpisce in pinea fronte. Il colpo è secco ma pare non stordire il nostro protagonista.

Passa qualche istante e la telecamera inquadra il viso del lottatore. L'arbitro è costretto a fermare il match. Sulla fronte si vede chiaramente una rientranza. Il lottatore non ha mai perso conoscenza ed è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico con il quale gli è stata applicata una placca di titanio sulla fronte, come riporta La Gazzetta. (Qui il video)