Nainggolan punge l'Inter: "Voglio dimostrare che hanno sbagliato con me"

L'Inter ce l'ha fatta a "liberarsi" di Radja Nainggolan. Il belga non rientrava più nei piani della società nerazzurra che ha trovato un accordo con il Cagliari per il suo trasferimento in prestito alla corte di Rolando Maran. Il 31enne ex Roma e Piacenza ha anche deciso di decurtarsi parte dell'ingaggio da 4,5 milioni di euro per fare ritorno nella sua amata Sardegna dove starà anche vicino alla moglie malata. Nainggolan ha voglia di mettersi subito in mostra e già da oggi sarà a disposizione del suo nuovo allenatore per il primo allenamento, le visite mediche invece si svolgeranno nella giornata di lunedì.

Nainggolan ha anche voglia di rivalsa nei confronti dell'Inter che l'ha scaricato troppo a cuor leggere. Intercettato all'uscita dal ristorante il belga ha mostrato i denti e mandato un messaggio diretto all'ormai suo ex club: "Ho fatto una scelta un po’ forzata e ora cercherò di fare bene. In questo momento ho altre priorità ed è stato facile scegliere Cagliari. Mi metterò in gioco per cercare di dimostrare che hanno sbagliato. Questo è quello che devo fare”. Ora Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno lavorare sul mercato per regalare ad Antonio Conte un altro rinforzo dato che anche Joao Mario e Borja Valero sono in partenza con il tecnico leccese che ha fatto intendere di gradire un uomo di forza e qualità per la linea mediana. Sul loro taccuino ci sono sempre i nomi di Arturo Vidal e Ivan Rakitic, non più centrali nel progetto del Barcellona.

