Nainggolan al veleno: "Via dall'Inter? Magari stavo sui c..."

Radja Nainggolan si è già calato della parte di nuovo giocatore del Cagliari nonostante non ci sia ancora l'ufficialità sul passagggio del Ninja alla corte di Rolando Maran. Il 31enne di Anversa domani svolgerà le visite mediche per poi mettere nero su bianco il suo trasferimento in rossoblù. L'ex Roma arriva in Sardegna in prestito secco con un ingaggio da 3 milioni di euro, decurtato di oltre il 20%, interamente pagato dal Cagliari che ha riportato alla base un giocatore fortemente voluto dal Presidente Tommaso Giulini che ha compiuto un vero e proprio capolavoro con il suo direttore sportivo.

Nainggolan due giorni fa aveva punto l'Inter: "Ho fatto una scelta un po’ forzata e ora cercherò di fare bene. In questo momento ho altre priorità ed è stato facile scegliere Cagliari. Mi metterò in gioco per cercare di dimostrare che hanno sbagliato. Questo è quello che devo fare". Il belga, dunque, ha fatto capire di avere una sorta di risentimento nei confronti del suo ex club che l'ha di fatto scaricato dopo una sola stagione. L'ex Roma, però, ha voluto calcare ancora di più la mano con un commento al veleno: "Ho altri due anni dopo questa stagione, magari l'esperienza all'Inter non è finita. Ma cosa è successo quest'anno? Starò sul c... che ne so...". Il 1 settembre ci sarà Cagliari-Inter, quale occasione migliore per il Ninja per vendicarsi?

