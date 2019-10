Napoli-Atalanta 2-2 con polemiche finali. Espulso Ancelotti

Il Napoli di Carlo Ancelotti gioca una buona partita contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ma non va oltre il 2-2 contro il miglior attacco del campionato. Al gol di Maksimovic nel primo tempo ha risposto Freuler sul finire della prima frazione, mentre nella ripresa gli azzurri sfiorano più volte il vantaggio che arriva al 71' con Milik su assist di Fabian Ruiz. All'85' Kjaer trattiene Llorente in area di rigore ma per Giacomelli non c'è nulla e sul ribaltamento di fronte Ilicic trova il gol del 2-2 finale tra le proteste vibranti dei padroni di casa, dopo che il Var ha confermato il gol della Dea. Espulso Ancelotti e due giocatori della panchina del Napoli. Con questo pareggio l'Atalanta sale a quota 21 punti, a meno due dalla Juventus e a meno quattro dall'Inter mentre gli azzurri salgono a quota 18, a meno sette dalla vetta e con Lazio e Roma che possono agganciare e superare la squadra di Ancelotti che non riesce più a vincere.

Milik ci prova al 2' ma Gollini è bravo a parare con i piedi, qualche secondo dopo Lozano si mangia il gol del vantaggio con il suo destro che viene ancora una volta neutralizzato dal portiere dell'Atalanta. Il numero uno dei nerazzurri dice ancora no a Callejon al 12' ma nulla può sul colpo di testa di Maksimovic che al 16' incorna perfettamente portando in vantaggio il Napoli. La risposta dell'Atalanta è affidata a Gomez che va al tiro su assist di Ilicic ma viene murato dalla difesa azzurra. Milik si mangia un gol fatto al 22' quando prima colpisce il palo su assist di Fabian Ruiz e poi la mette fuori da pochi passi. Insigne prova il tiro a giro al 37' ma Gollini blocca agevolmente e al 41' Freuler trova il pareggio che buca Meret.

Nella ripresa Pasalic sfiora il palo al 51' con un destro a giro che finisce out alla sinistra di Meret. Insigne tenta un tiro a giro al 58' ma la palla si spegne fuori di un soffio. Al 63' la combinazionae Ruiz-Zielinski per poco non produce il gol del 2-1 e Milik coglie un clamoroso incrocio dei pali al minuto 67 a Gollini battuto. Milik riceve palla da Fabian Ruiz al 71', salta Gollini e la deposita in rete. Fabian Ruiz sfiora il tris al 72' su invito di Insigne e al 76' de Roon ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina fuori. Llorente finisce giù in area di rigore all'85' sul contrasto con Kjaer ma per l'arbitro è tutto regolare e sul ribaltamento di fronte l'Atalanta pareggia con Ilicic che controlla in area di rigore e batte Meret. Ilicic sfiora il 3-2 al 91' ma Meret la mette in angolo.

Il tabellino

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Callejon, Allan (11' Zielinski), Fabian Ruiz, Insigne, Lozano (59' Mertens), Milik (82' Llorente)

Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti (64' Kjaer), Palomino, Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens, Ilicic, Gomez (74' Muriel), Pasalic (69' Castagne)

Reti: 16' Maksimovic (N), 41' Freuler (A), 71' Milik (N), 86' Ilicic (A)

