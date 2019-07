Napoli, bomba dalla Spagna: "James ha scelto all'Atletico"

Il futuro di James Rodriguez tiene col fiato sospeso il Napoli. E non solo. Infatti il calciatore è molto richiesto. Se per molti il colombiano aveva scelto di andare a Napoli, qualcuno in Spagna la pensa diversamente.

Bomba di Marca

Per il quotidiano sportivo Marca, l'attaccante non sarà un giocatore del Napoli nella stagione 2019/20, bensì andrà alla corte del Cholo Simeone a Madrid. Secondo quanto scrivono dalla Spagna la destinazione scelta da James sarebbe l'Atletico Madrid.. Secondo Marca, che cita fonti molto vicine all'Atletico, l'accordo tra società e giocatore "è vicino a materializzarsi", come riporta La Gazzetta dello Sport.

Ovviamente sono voci di corridoio, ma se fossero confermate sarebbe una grande beffa per il Napoli, che non ha mai nascosto il desiderio di portare il colombiano in Italia. Non solo, il quotidiano spagnolo spiega anche che sarebbe stato proprio James a porre un freno alle ambizioni del club guidato da De Laurentiis.