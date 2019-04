Il Napoli crolla in casa contro l'Atalanta: 1-2. I nerazzurri agganciano il Milan

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini va sotto contro il Napoli di Ancelotti, sotto una pioggia torrenziale, ma piano piano si riprende e sfodera una ripresa di alto livello rimontando la rete di Mertens con i gol di Zapata e Pasalic. La sfida è stata intesa ed equilibrata con i padroni di casa che sono crollati alla distanza, forse perchè stanchi dalla fatiche europee. L'Atalanta vince così una sfida fondamentale per la corsa alla Champions League ed aggancia il Milan di Gattuso al quarto posto, essendo però in svantaggio negli scontri diretti. La lotta al quarto posto si fa sempre più interessante con Roma e Lazio, rispettivamente a 55 e 52 punti ancora interessate. Il Napoli invece resta fermo a quota 67 punti, a meno venti dalla Juventus e a più sei sull'Inter di Luciano Spalletti terza in classifica.

Dopo dieci minuti di equilibrio, all'11' Mertens ha la grande chance per sbloccare la partita ma tutto solo davanti a Gollini lo salta e poi scivola. Milik ci prova di destro al 22' ma si immola de Roon che salva tutto, ma al 28' il Napoli passa in vantaggio con Mertens che la mette dentr fortunosamente sull'assist di Malcuit. Al 34' il belga va vicino al 2-0 e un minuto dopo Gollini compie il miracolo su Zielinski. Castagne salva l'Atalanta al 43' e sul finale di tempo Ospina para benissimo sulla fucilata dalla distanza di Gomez.

Nella ripresa Hysaj si rende pericoloso al 48' e al 50' Masiello salva tutto sulla linea. Il Napoli continua a costruire e al 67' Mertens sfiora l'esterno della rete con un bel tiro, ma due minuti dopo l'Atalanta pareggia con Zapata che la mette dentro sull'assist di Hateboer. Gli azzurri sembrano alle corde con Ospina che salva tutto su Ilicic al 74' e de Roon sulla ribattuta la mette fuori. Milik sfiora il 2-1 al 76' ma il suo destro esce fuori di poco. L'Atalanta si porta in vantaggio all'80' con Pasalic che deposita in rete sull'assist di tacco di Zapata. Callejon impegna alla parata Gollini all'88 e Luperto salva il 3-1 all'89.

Il tabellino

Napoli: Ospina, Malcuit, Koulibaly, Chiriches (13' Luperto), Hysaj, Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Mertens (77' Younes), Milik

Atalanta: Gollini, Mancini, Djimsiti, Masiello, Hateboer (76' Gosens), De Roon, Freuler (54' Ilicic), Castagne, Pasalic, Gomez, Zapata

Reti: 28' Martens (N), 68' Zapata (A)