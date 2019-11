Napoli, De Laurentiis ha deciso la punizione da infliggere ai calciatori

Il Napoli si sta preparando a riaccogliere i tanti nazionali che in questi giorni hanno giocato in giro per l'Europa e per il mondo. Il caso venutosi a creare dopo il match di Champions League contro il Salisburgo, però, non è affatto rientrato, anzi si preannunciano scintille da qui alla sosta natalizia. Il club aveva imposto il silenzio stampa che non proprio tutti hanno rispettato con il giovane Elmas che ha invece rilasciato alcune dichiarazioni provocando la reazione del club che potrebbe prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti del suo calciatore.

Aurelio De Laurentiis non ha preso affatto bene la scelta dei suoi giocatori di disattendere un volere della società e la scelta di saltare il ritiro dopo il match pareggiato contro il Salisburgo si sta portando dietro strascichi pesanti ed importanti che rischiano di condizionare l'intera stagione degli azzurri. Ci sono da registrare i casi Callejon e Mertens che andranno in scadenza il 30 giugno del 2020 e che pare lasceranno Napoli dopo tanti anni ma a parametro zero, il caso Allan che vorrebbe cambiare aria già a gennaio e c'è pure una certa tensione con Insigne che in questi mesi ha avuto qualche scaramuccia con il Presidente e con l'allenatore ma anche con i tifosi che l'hanno sonoramente fischiato al momento del cambio avvenuto contro il Genoa e che hanno creato la carta igienica con la sua faccia da vendere nei vari supermercati.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ira di De Laurentiis non si è affatto placata con il numero uno del club azzurro che sta pensando di presentare un'istanza al Collegio Arbitrale della Figc per cercare di trattenere gran parte degli stipendi della prossima mensilità di tutti i calciatori del Napoli spingendosi addirittura ad una richiesta del 50%. E non è finita qui, perché il patron del Napoli vorrebbe trattenere tutta la mensalità dei suoi tesserati fino al pronunciamento finale del Collegio che potrebbe poi confermare o modificare tali importi.

Il numero uno del club, inoltre, avrebbe confidato ad alcuni amici la sua voglia di rivalsa contro i calciatori chiedendo i danni d'immagine dato che con il loro ammutinamento hanno danneggiato l'immagine di un club sano e rigoroso come il Napoli. In questo caso, però, la sede sarebbe la giustizia ordinaria visto che ci sono in ballo altre questioni relative ai diritti di immagine documentati con delle scritture private che sfuggono alla clausola compromissoria della Figc.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?