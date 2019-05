Napoli, De Laurentiis vuole vendere il club? Rifiutata un'offerta da 400 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di vendere il Napoli: è questa l'ipotesi paventata da Il Sole 24 ore. Il numero uno della società azzurra ha fatto grandi cose in questi anni, è riuscito a rilevare il club dopo il fallimento, lo ha rilanciato e portato subito in Serie A, l'ha reso competitivo negli anni, e l'ha portato a giocare la Champions League e ad alti livelli. Nonostante questo, però, il rapporto con i tifosi non è idilliaco ma a prescindere da questo l'imprenditore campano potrebbe anche decidere di vendere la società in quanto certo di aver fatto il massimo. De Laurentiis, finora, ha rifiutato un'offerta da 400 milioni di euro per l'intero pacchetto azionario dato che la base d'asta per la cessione del club partirebbe da meno del doppio, ovvero 700 milioni.

Il Napoli interessa a diverse società e anche se finora non è stato incaricato nessun advisor per provvedere alla cessione, tante banche hanno voluto venire a conoscenza del dossier. Il sogno di De Laurentiis sarebbe quello di concentrarsi al 100% sul Bari, di proprietà del figlio e di acquisire un club estero un po' come fatto dai Pozzo con le acquisizioni di Granada in Spagna e Watford in Inghilterra. Nel frattempo, il Presidente, i suoi dirigenti e Carlo Ancelotti stanno lavorando sodo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione che sarà quella in cui si tenterà di insidiare la Juventus per cercare di interrompere un'egemonia che dura da otto anni.