Napoli, denunciato Balotelli per la scommessa del tuffo in motorino

Mario Balotelli è stato denunciato per aver convinto, con 2mila euro, un barista di Napoli a tuffarsi in mare a bordo del suo motorino.

Ecco, la scommessa-brava è valsa a SuperMario una denuncia, per istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d'azzardo. Infatti, una segnalazione ufficiale è stata presentata dalla polizia municipale di Napoli all'attenzione dell'autorità giudiziaria partenopea, seguito della pubblicazione sui social del video dell'"impresa" ben remunerata.

Insieme al calciatore – ancora "a spasso", cioè privo di squadra per la stagione 2019/2020- sono state denunciate altre tre persone, tra le quali l'amico del calciatore, C.B. , l'uomo he si è lanciato in mare. Denunciati anche il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina, come scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Contestati anche i reati di abbandono di rifiuti pericolosi e getto pericoloso di cose. Alcuni dei denunciati sono stati già ascoltati dagli investigatori mentre lo scooter (ripescato e del valore di 600 euro) è stato ritrovato nel centro del capoluogo campano.