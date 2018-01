Il Napoli espugna Bergamo: Mertens manda ko l'Atalanta

Il Napoli di Maurizio Sarri soffre sul campo dell'Atalanta di Gasperini ma alla fine grazie a Dries Mertens, il giocatore più prolifico degli azzurri nei match giocati alle 12:30, ottiene tre punti d'oro che porta gli azzurri a quota 54 punti, a più quattro sulla Juventus di Allegri che domani sera, nel Monday night, giocherà all'Allianz Stadium contro il Genoa di Davide Ballardini. Il Napoli si dimostra la squadra più solida della Serie A visto che ha subito solo 13 reti in 21 partite di campionato.

L'Atalanta parte molto aggressiva contro il Napoli di Sarri che fa fatica ad imbastire una vera e propria azione di gioco nei primi 20 minuti di gioco. Al 22' Insigne sfrutta l'errore di Caldara e la mette a giro: Toloi la devia in angolo. Al 34' Koulibaly non inquadra la porta di testa e sul finire del primo tempo Masiello salva tutto su Callejon. Nella ripresa il Napoli va due volte vicino al gol al 55' con Callejon che viene stoppato da Berisha e in seconda battuta con Masiello che salva sulla linea di porta su Mertens. Passano 10 minuti, però, e gli azzurri si portano in vantaggio con Mertens che batte Berisha con un bel tocco sotto in uscita su assist di Callejon, al 72' Cristante chiama Reina al miracolo mentre all'81' Hamsik si divora il gol del 2-0. Mertens all'84' prova il gol della vita con un pallonetto da oltre 40 metri che non sorprende il portiere. Rog sbaglia tutto al 90' mentre al 92' l'arbitro Orsato annulla il 2-0 ad Hamsik per fuorigioco